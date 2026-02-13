Giuliana Stacchini compie 105 anni, gli auguri della "sua" Pontedera

Con i suoi 105 anni, compiuti proprio ieri e superando di pochi mesi altre due donne, nate come lei nel 1921, Giuliana Stacchini è la "Nonnina" di Pontedera. La festa, con scenografia "ad hoc", torta e candeline, si è svolta alla Rsa Leoncini, con gli operatori e gli altri ospiti della struttura.

A farle gli auguri anche il sindaco Matteo Franconi che, a nome dell'Amministrazione Comunale, ha consegnato a Giuliana un mazzo di fiori, sottolineando il legame stretto con la città. La donna è infatti originaria di Pontedera e rappresenta un simbolo di "Coraggio, dignità e resilienza" in una vita lunga più di un secolo che l'ha portata ad attraversare pagine decisive della storia del nostro Paese.

Giuliana Stacchini, che in gioventù ha praticato atletica a buon livello, è sempre pronta a farsi aiutare per apparire curata, precisa ed elegante ed ha uno spirito energico che si intravede ancora nei suoi occhi vivaci.

Fonte: Comune di Pontedera