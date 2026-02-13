Il Cardinale Ernest Simoni in Mugello, tappa alla comunità di San Jacopo a Cavallina

Una settimana ricca di impegni nel Mugello per il novantasettenne Cardinale Ernest Simoni, che nel giorno dedicato alla Beata Vergine di Lourdes, si è recato in visita alla comunità parrocchiale dove è stato accolto dal Can. Stefano Ulivi, dai sacerdoti dell'Unità Pastorale, dalle suore del Sacro Cuore di Gesù di Vellore . Presenti le massime autorità cittadine, Anna Nuti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Luogotenente Francesco Fiore Comandante dei Carabineri assieme ai militari dell'Arma, il Cav Paolo Baldini, vice Comandante della Polizia Locale Unione dei Comuni del Mugello assieme al personale. Presenti anche i Fratelli e le Sorelle della Confraternita della Misericordia di San Sebastiano e Rocco.Prima tappa di una serie di impegni ufficiali che il porporato albanese avrà nella terre del Mugello in questi giorni.

Il prossimo venerdì sarà nel comune di Scarperia, dove è stato invitato dalla scuola (Istituto comprensivo di Scarperia e San Piero) a incontrare i giovani per portare la testimonianza della persecuzione nella dittatura albanese nello scorso secolo, per riflettere sulle atrocità del passato, per costruire un mondo più giusto di pace e fratellanza tra i popoli. Sabato sarà presente nel territorio di Scarperia e San Piero e alle ore 18.00 presiederà nella Propositura dei Santi Jacopo e Filippo la solenne messa vespertina e amministrerà il sacramento dell'unzione degli infermi.

Alla Chiesa di Cavallina grande concorso di popolo ha accolto sua Eminenza, che ha recitato con il parroco e i fedeli il Santo Rosario ai piedi della Santissima Madonna, ha poi presieduto la Santa Messa animata dal coro parrocchiale diretto dal Maestro Marco Toccafondi; il cardinale ha tenuto una toccante omelia, dove ha esortato i fedeli a vivere secondo i dettami cristiani e gli insegnamenti evangelici, non piegandosi al secolo ma bensì restando fedeli al Santo Battesimo, alla professione di fede dei padri, vivendo cristianamente, amando i fratelli, aiutando il prossimo più bisognoso. Al termine della celebrazione il Comandante Fiore e il Comandante Baldini, prendendo la parola, hanno invitato i presenti a vegliare e prestare attenzione per evitare truffe di ogni genere che purtroppo ogni giorno colpiscono i cittadini . I comandanti , hanno altresì invitato tutti a recarsi per qualunque dubbio o informazione, presso la stazione dei Carabinieri o al comando della Polizia Locale per così ricevere eventuali delucidazioni o denunciare episodi di truffa.

Sua Eminenza prima di lasciare la Parrocchia con i fedeli e i sacerdoti, si è recato processionalmente al tabernacolo mariano posto sul sagrato della Chiesa. Sulle note del tradizionale canto dell'Ave Maria di Lourdes, con tutti i presenti con il flambeau in mano, si sono recati ai piedi di Maria con il cuore e con la mente proiettati alla grotta di Massabielle, dove una giovane pastorella Bernadette Soubirous, l'11 febbraio del 1858 ebbe la prima apparizione della "bella Signora" che nella sedicesima apparizione, rivelando il suo nome ebbe a dire: "Io sono l'Immacolata Concezione", dogma solennemente pronunciato 4 anni prima, nel 1854 da Papa Pio IX.

Il Cardinale non risparmiandosi alle fatiche con il suo zelo pastorale, si è soffermato a pregare con i fedeli, ha impartire benedizioni, donando la consolazione della Chiesa a chi soffre nel corpo e nello spirito. Presente una folta rappresentanza di famiglie di origine Albanese con le quali il presule si è soffermato rivolgendo loro un saluto nella madre lingua.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate