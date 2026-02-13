Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri

Una targa del Consiglio Regionale “per l’infaticabile opera di divulgazione scientifica, storica e culturale della Toscana ed in particolare sul territorio del Parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli”. Con questa motivazione il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il riconoscimento, deciso alla fine della scorsa legislatura, a Luca Gorreri autore, nel corso della sua lunga attività professionale, di oltre 45 volumi dedicati a molteplici aspetti del territorio toscano: dagli antichi mestieri rurali alle piante eduli spontanee, dall’agricoltura nel comprensorio del Massaciuccoli alla lavorazione dei pinoli, dai funghi del Parco alle ippovie, dai prodotti tipici e di qualità alle buone pratiche agricole, fino agli uccelli nidificanti e svernanti e alle vedute aeree del territorio.

“Molti dei suoi lavori hanno raggiunto più edizioni, sono stati presentati in trasmissioni televisive nazionali e rappresentano un punto di riferimento nel panorama editoriale dei Parchi toscani e italiani – ha spiegato Mazzeo - A oggi Luca Gorreri risulta essere, tra i dipendenti dei Parchi regionali e nazionali, quello con il maggior numero di pubblicazioni dedicate alla valorizzazione del territorio”.

Un lavoro che ha voluto sottolineare anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. “Con questa targa – ha detto - rendiamo omaggio al prezioso lavoro di Gorreri, che con passione e rigore scientifico ha saputo raccontare e valorizzare la straordinaria ricchezza della flora e della fauna soprattutto del Parco di San Rossore. Le sue pubblicazioni rappresentano un contributo fondamentale alla conoscenza e alla tutela del nostro patrimonio naturale”.

Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Pisa, Gorreri da oltre 30 anni lavora per l'Ente ed è attualmente responsabile dell'ufficio gestione faunistica ed attività agricole. Nel corso della sua carriera si è occupato di agricoltura di qualità, agricoltura 4.0, micologia, ornitologia, fauna e molto altro. È autore o co-autore di 48 libri a carattere scientifico e divulgativo su vari temi: ornitologia, gestione faunistica, agricoltura, funghi, vecchi mestieri rurali, mappe storiche, mascalcia, piante eduli spontanee, sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e molto altro. Tra i volumi ai quali è più legato ci sono 'Il Parco visto dal cielo', per la bellezza delle immagini, e 'L'oro dei parchi toscani' dedicato ai prodotti enogastronomici di qualità delle aree protette.

Fonte: Ufficio Stampa

