Prende fuoco un autobus a Castelfiorentino

Un autobus ha preso fuoco a Castelfiorentino verso le 18 di oggi, venerdì 13 febbraio. I vigili del fuoco castellani sono intervenuti sulla Sp26, le fiamme si erano originate dal vano motore del mezzo.

Non si conoscono ancora le cause, non ci sono feriti. Le quattro persone a bordo del mezzo sono state fatte evacuare con prontezza dall'autista del bus.

Sul posto inviata una squadra di vigili del fuoco e in supporto l’autobotte inviata dal distaccamento di Empoli. I pompieri hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è originato nel vano motore. Presenti le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.