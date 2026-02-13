Lavori a marzo e aprile sui treni tra Empoli e Samminiatello

Dal 2 marzo al 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze - Pisa, tra Empoli e bivio San Miniatello.
I cantieri interesseranno in questa fase circa 17 chilometri di binario.
I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro, con più di 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per quattro notti a settimana dal lunedì al giovedì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.
Durante i lavori per il rinnovo dei binari nella tratta interessate dai cantieri sarà istituita una riduzione di velocità
Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa
