Lavori a Pontorme, divieto di transito temporaneo per via Giro delle Mura Sud

Con l'ordinanza 69 del 13 febbraio 2026 si regola la viabilità per i lavori di realizzazione elettrodotto interrato in via Giro delle Mura Sud a Pontorme.

Nell'ordinanza si specifica che i lavori si svolgeranno in 2 fasi. La fase 1 prevede la chiusura del tratto di strada dal civico 20 al 41, contestuale all’inversione del senso di marcia del tratto dal civico 16 all’intersezione con la SS67. La fase 2 prevede la chiusura del tratto di strada dal civico 16 all’intersezione con la SS67. Tutte le modifiche di viabilità previste sia nella fase 1 che nella fase 2 sono consentite soltanto nella fascia oraria 9:00-17:30.

Per questo si dispone che dal 16 febbraio 2026 al 4 marzo 2026, dalle 9 alle 17:30, nel tratto dal civico 20 al civico 41 di via Giro delle Mura Sud venga istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti e il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori sopra citati; e che per il tratto dal civico 16 all’intersezione con la SS67 sia disposta l'inversione del senso di marcia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate