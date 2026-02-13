Lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi: le zone senz'acqua per una mattina

Front Office Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, martedì 17 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Cerreto Guidi e nelle località Fornace, Gavonchi, Motta in Poggio, Poggio Tempesti, Ponzano, Pozzale e San Zio di Sotto. Al contempo, si verificheranno mancanze d’acqua anche nelle vie Cerretana, di Streda, Fondaccio e Gabbialla nel comune di Vinci e in via del Turricchio nel comune di Fucecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 18 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Front Office
15 Gennaio 2026

Lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi, una mattina senz'acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, lunedì 19 gennaio, dalle ore 10 alle 13.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Cerreto Guidi capoluogo, [...]

Cerreto Guidi
Attualità
28 Dicembre 2025

Problemi alla rete idrica a Cerreto Guidi e Vinci: tecnici al lavoro

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, oggi, domenica 28 dicembre, sono in corso mancanze d’acqua a Cerreto Guidi capoluogo e [...]

Castelfiorentino
Attualità
24 Novembre 2025

Lavori alla rete idrica, disagi a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Due interventi sulla rete idrica programmati da Acque Spa comporteranno sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata di giovedì 27 novembre, con possibili slittamenti al giorno successivo in caso di maltempo. A [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina