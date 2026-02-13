Lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi: le zone senz'acqua per una mattina

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, martedì 17 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Cerreto Guidi e nelle località Fornace, Gavonchi, Motta in Poggio, Poggio Tempesti, Ponzano, Pozzale e San Zio di Sotto. Al contempo, si verificheranno mancanze d’acqua anche nelle vie Cerretana, di Streda, Fondaccio e Gabbialla nel comune di Vinci e in via del Turricchio nel comune di Fucecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 18 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

