Lavori di via della Motta e di via Masaccio: come cambia la viabilità

Si comunicano due provvedimenti per la viabilità che causeranno interruzioni in alcune strade del territorio empolese. Con l'ordinanza 58 dell'11 febbraio 2026, per consentire l’attività di realizzazione elettrodotto, sarà necessario istituire il divieto di transito per tutti (a eccezione dei mezzi necessari per i lavori citati) dalle 9 alle 14 di domenica 15 febbraio in via della Motta, tra Avane e Pagnana, nel tratto tra il civico 190 e il civico 203. L'ordinanza prescrive che venga garantito l'accesso in sicurezza agli edifici dal 184 al 203 senza interferenza con il cantiere e che sia apposta la segnaletica verticale di preavviso in vari punti della città per informare del transito bloccato.

La seconda ordinanza è la numero 63 del 12 febbraio 2026 e disciplina il traffico in un tratto di via Masaccio, per consentire l’attività di adeguamento impianto di telecomunicazioni con impiego di camion gru.

Si ordina dalle 9 alle 18 dei giorni 23 e 24 febbraio 2026 che sia istituito il divieto di transito dai civici 20-46 di via Masaccio per tutti, a eccezione dei residenti, possessori di garage e/o passo carrabile e dei mezzi necessari per le attività del cantiere. Mentre per il tratto dal civico n.42 al n.46 della stessa via è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate