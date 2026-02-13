Lineapelle 107, da Milano le interviste del secondo giorno

Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

C'è tanta Toscana tra gli stand del salone, visitato anche da istituzioni regionali e dal comprensorio del cuoio

Secondo giorno all'insegna delle visite istituzionali dalla Toscana tra gli stand di Lineapelle. A raccogliere impressioni e commenti dal salone in corso a Milano sono ancora le interviste a cura di Easy News Press Agency: tante le voci nel nuovo video dall'edizione 107, dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Matteo Trapani a Riccardo Bandini presidente di Assoconciatori e molti altri, tra cui le aziende presenti con un focus su quelle provenienti dal distretto della provincia di Pisa.

Lo speciale televisivo di Easy News su Lineapelle andrà in onda su Sky 809 il 27 marzo dalle 17 alle 18 e in replica il 30 marzo dalle 17 alle 18.

Lineapelle, il racconto del secondo giorno

Qui le interviste dal primo giorno di Lineapelle

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
12 Febbraio 2026

La conceria va in trasferta a Milano: le interviste dal primo giorno di Lineapelle

Il Comprensorio del Cuoio va in trasferta. Torna il consueto appuntamento con Lineapelle e quindi ecco di nuovo le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera [...]

Toscana
Economia e Lavoro
10 Febbraio 2026

Lineapelle al via, 135 le concerie toscane: "Presenza che ribadisce impegno del distretto"

Il comparto conciario è pronto all’appuntamento di Lineapelle, il principale evento di settore che dall’11 al 13 febbraio vede presenti a Milano i maggiori protagonisti dell’area concia. Dei circa 900 [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
7 Febbraio 2026

Case popolari, riparte il bando a Santa Croce

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull'Arno, per voce del Vice Sindaco Boldrini e Assessore alle Politiche Abitative, informa che dal 18 febbraio 2026 sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione degli [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina