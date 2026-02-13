Lineapelle 107, da Milano le interviste del secondo giorno

Secondo giorno all'insegna delle visite istituzionali dalla Toscana tra gli stand di Lineapelle. A raccogliere impressioni e commenti dal salone in corso a Milano sono ancora le interviste a cura di Easy News Press Agency: tante le voci nel nuovo video dall'edizione 107, dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Matteo Trapani a Riccardo Bandini presidente di Assoconciatori e molti altri, tra cui le aziende presenti con un focus su quelle provenienti dal distretto della provincia di Pisa.

Lo speciale televisivo di Easy News su Lineapelle andrà in onda su Sky 809 il 27 marzo dalle 17 alle 18 e in replica il 30 marzo dalle 17 alle 18.

Lineapelle, il racconto del secondo giorno

Qui le interviste dal primo giorno di Lineapelle

Notizie correlate