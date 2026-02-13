Litigio tra due adulti all'uscita da scuole a Empoli, 62enne in ospedale

La scena è avvenuta sotto gli occhi di genitori e giovanissimi, si diffonde nelle chat un video che mostra alcuni momenti

Brutto episodio oggi a Empoli, in viale Buozzi, all'uscita degli studenti dalle scuole intorno alle ore 14. Da quanto si apprende una persona è rimasta ferita a seguito di una colluttazione con un altro uomo, riportando ferite al volto e agli arti. Il ferito, 62 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

I fatti sono avvenuti di fronte a ragazzi e genitori. La scena è stata ripresa in un video che si sta diffondendo rapidamente su diverse chat. Nelle immagini si vede un litigio tra un uomo in auto e un altro che si è messo davanti al mezzo con un cellulare per riprendere la scena, impedendo all'auto di proseguire. Il guidatore muove il mezzo in avanti rischiando di investirlo; l’altro reagisce tentando di colpire lo specchietto con un calcio e poi cercando di aprire la portiera per portare fuori il guidatore, che viene effettivamente strattonato fuori dall’auto. L’auto copre la visuale, ma si intuisce una violenta colluttazione tra i due. Nell’auto c’è anche un giovane che tenta di difendere il guidatore, provando invano a evitare che venga portato fuori dal mezzo.

Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato il litigio, né le circostanze in cui è avvenuto.

