Sapori di stagione ed eccellenze del territorio: prosegue 'Il Mercatale in Empoli'

Nuovo sabato, nuovo appuntamento dalle 8 alle 13 con le aziende agricole di Empoli e del circondario (e non solo) per "Il Mercatale in Empoli". Gli espositori, come sempre, porteranno le primizie di stagione e i prodotti tipici di zona.

Domani vedrà il ritorno del riso Jolanda da Ferrara: tra le varietà disponibili di riso troverete Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, riso rosso, e la farina di riso.

La Nuova Fattoria porterà pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, oltre a dolci e gastronomia. Per la pasta avremo Proceva con le varietà prodotte con i grani della Valdelsa e Il Laboratorio degli Impasti con pane a lievitazione naturale, schiacciate e pizza.

Passando ai formaggi, dall'azienda agricola Maria Castrogiovanni arriveranno formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina da animali allevati allo stato semibrado. Ritorna anche il Parmigiano Reggiano della Cooperativa agricola del Frignano. Mentre dall'azienda agricola La Contadina i sapori dei formaggi caprini.

Per le carni Marco Macelleria porterà salumi, carne di vitello, maiale, pollo e coniglio. L'azienda agricola Roberto Romagnoli porterà per la vendita carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grani antichi.

Passiamo alle verdure: le primizie di stagione da Luigina D'Ercole, le verdure di stagione dell'azienda agricola Vito Benucci, frutta e verdura di Fucecchio dall'azienda agricola Remma.

Chiude la rassegna la Fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva e l'azienda agricola Fustolatico con il vino di produzione propria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

