Premio giornalistico 'Estra per lo sport': novità per l'ottava edizione

È dedicata ai giovani e alle scuole la principale novità dell’ottava edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie”, promosso da Estra in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina presso la sede regionale Rai di Firenze, con la partecipazione di esponenti del mondo dell’informazione e dello sport: Giovanni Iannelli, direttore sede Rai Toscana; Maria Adele De Francisci, redattrice capo Rai Toscana e Sara Meini, giornalista Rai sport e vicepresidente USSI Toscana; Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra; Franco Morabito, presidente USSI Toscana; Alessandra Giardini, giornalista e membro della giuria del Premio; Gianpaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana; Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana e Caterina Bosetti, campionessa olimpica e giocatrice della Savino Del Bene Volley Scandicci.

Il Premio valorizza il giornalismo sportivo in grado di raccontare lo sport come strumento educativo, sociale e culturale. Anche nel 2026, oltre mille servizi hanno partecipato all’iniziativa, mostrando l’interesse e la vitalità del settore.

La novità principale di quest’anno è il coinvolgimento diretto delle scuole. Cinque istituti parteciperanno a un percorso formativo sulla costruzione e narrazione di una “buona notizia”, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai linguaggi del giornalismo e ai valori positivi dello sport. Gli elaborati saranno discussi in incontri con la giornalista Alessandra Giardini.

“Con questa nuova progettualità vogliamo investire sui giovani, offrendo loro strumenti per leggere e raccontare la realtà con consapevolezza – ha dichiarato Nicola Ciolini, AD di Estra –. Crediamo che lo sport sia una straordinaria leva educativa e sociale, capace di trasmettere valori come inclusione, rispetto e responsabilità. Per chi, come Estra, opera ogni giorno a stretto contatto con i territori, valorizzare il giornalismo sportivo attento a questi principi significa contribuire a generare un’energia positiva che costruisce cultura e futuro”.

Gli incontri nelle scuole prenderanno il via il 20 febbraio a Siena, al Liceo classico Piccolomini, per proseguire il 25 febbraio ad Arezzo al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, il 26 febbraio al Liceo sportivo IIS Cambi Serrani di Falconara, l’11 marzo a Firenze all’Istituto tecnico e professionale ISIS Da Vinci e, per finire, il 26 marzo al Liceo sportivo IIS Gramsci Keynes di Prato. Confermato il Premio speciale ‘Daniele Redaelli’, dedicato a giornalisti e pubblicisti under 30. Dieci servizi realizzati da under 30 saranno valutati dalle classi, i cinque più apprezzati saranno poi sottoposti alla giuria del Premio.

“A nome dell’USSI e del suo presidente Gianfranco Coppola ringrazio Estra per l’organizzazione del Premio Giornalistico Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie, progetto di cui siamo partner dalla prima edizione. Sono felice che l’ottava edizione abbia una finestra dedicata ai giovani – ha sottolineato Franco Morabito, presidente di USSI Toscana – perché credo sia importante incuriosire studenti e studentesse sul nostro lavoro, cambiato negli anni, ma invariato nelle fondamenta deontologiche che lo caratterizzano. I cinque incontri nelle scuole superiori con Alessandra Giardini desteranno il loro interesse e l’interazione con loro porterà nuova energia anche al progetto”.

Tra gli ospiti anche Caterina Bosetti, campionessa olimpica e giocatrice della Savino Del Bene Volley Scandicci.

“Lo sport ha un’enorme responsabilità educativa, soprattutto quando parla ai più giovani – ha detto Caterina Bosetti –. Raccontare le storie positive, l’impegno quotidiano, il valore del lavoro di squadra e del rispetto significa dare esempi concreti in cui ragazze e ragazzi possono riconoscersi. Iniziative come questo Premio aiutano a costruire una narrazione dello sport che va oltre il risultato e mette al centro le persone. Da atleta credo sia fondamentale creare un dialogo tra sport, scuola e informazione. Il coinvolgimento diretto degli studenti è un segnale forte: significa investire su una cultura sportiva più consapevole, inclusiva e capace di guardare al futuro”.

Anche quest’anno, le categorie del premio riguarderanno la carta stampata, web e blog, televisione e radio, insieme ai Premi speciali ‘Donna di Sport’, ‘Alla Carriera’, ‘Daniele Redaelli’ ed ‘Estra per il Territorio’. La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze nel mese di maggio, alla presenza delle classi che hanno preso parte al progetto scolastico.

