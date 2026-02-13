Da lunedì 16 febbraio prende il via una nuova organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta nei comuni dell’Alta Valdisieve – Dicomano, Londa e San Godenzo – e a Reggello, per un bacino complessivo di oltre 25.000 abitanti.

La riorganizzazione rientra in un più ampio percorso di razionalizzazione degli appalti avviato da Plures Alia, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente, omogeneo e coerente su base territoriale. Il nuovo assetto supera l’attuale frammentazione attraverso una gara unica articolata in più lotti, con durata quadriennale, che consente una gestione più ordinata e coordinata dei servizi.

Parallelamente prosegue il percorso, condiviso con le Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto di categoria, di armonizzazione contrattuale per i lavoratori impegnati nei servizi ambientali. Come già annunciato nei mesi scorsi, l’azienda sta progressivamente estendendo l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali, con l’obiettivo di garantire condizioni omogenee in termini di diritti, sicurezza e tutele, evitando disparità tra operatori che svolgono le medesime attività.

Per i cittadini non sono previste variazioni nei calendari di esposizione attualmente in vigore. Come in ogni fase di avvicendamento gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi. L’azienda ha predisposto un piano di monitoraggio per garantire una transizione ordinata e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

Plures Alia invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie attraverso Aliapp o tramite i consueti canali di contatto, come il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

