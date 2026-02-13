Rapina 47enne fuori da un supermercato: giovane in manette

Una 47enne di origini cinesi è stata rapinata vicino a un supermercato di Prato. È accaduto il 7 febbraio, il 2 febbraio era avvenuto un caso analogo. Sabato scorso il presunto autore è stato poi inseguito e bloccato dal marito della vittima e da alcuni passanti. Si tratta di un 22enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, anche sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentarsi ogni giorno alla pg.

La donna non ha riportato conseguenze a differenza della connazionale rapinata il 2 febbraio: quest'ultima è stata giudicata guaribili in 35 giorni per le lesioni riportate. Nel caso del 7 febbraio la 47enne si trovava in via Damiano Chiesa, quando sarebbe stata spinta con violenza e le sarebbe stata strappata di mano una borsa di valore contenente 300 euro, documenti, bancomat e iphone.