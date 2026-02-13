Prosegue la rassegna di febbraio del Cineclub Empolese

Continua la rassegna cinematografica di febbraio promossa da IL CULTURALE Cineclub Empolese, con due nuovi appuntamenti dedicati al cinema d’autore internazionale, tra racconto familiare contemporaneo e romanticismo senza tempo.

Il primo incontro è in programma lunedì 17 febbraio alle ore 21:15 al Cinema Teatro Excelsior (via Ridolfi 75), con la proiezione di La mia famiglia a Taipei (2025, 108’) della regista Shih-Ching Tsou, film co-prodotto e co-sceneggiato dal Premio Oscar Sean Baker.

Ambientato nel cuore pulsante della capitale taiwanese, il film segue la storia di Shu-fen, madre single che cerca di mantenere unita la propria famiglia dopo anni di difficoltà economiche. Tra il lavoro in un chiosco di zuppe al mercato notturno, i sogni della figlia maggiore e le esplorazioni della piccola I-Jing, emerge un ritratto intimo fatto di tensioni generazionali, segreti e legami profondi.

Un dettaglio apparentemente innocuo – il rifiuto della bambina di rinunciare all’uso della mano sinistra, considerata “malvagia” dal nonno – diventa la scintilla che porta alla luce conflitti e fragilità familiari.

Il giorno successivo, martedì 18 febbraio alle ore 21:15, il Cineclub festeggia San Valentino con un classico del cinema romantico contemporaneo: Before Sunrise (2004, 101’) di Richard Linklater, primo capitolo della celebre trilogia con protagonisti Ethan Hawke e Julie Delpy.

La proiezione si terrà presso l’Ex Cinema La Perla (via de’ Neri 5), oggi gestito da Scomodo Empoli, con ingresso a offerta libera.

Il film racconta l’incontro casuale tra Jesse, giovane americano in viaggio, e Céline, studentessa francese. I due decidono di trascorrere insieme una sola notte a Vienna, camminando e parlando di vita, amore, sogni e futuro. Un racconto lieve e profondissimo sull’irripetibilità dell’istante e sulle possibilità che possono cambiare una vita in poche ore.

Fonte: Culturale Cineclub Empolese