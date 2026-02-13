San Miniato tra sviluppo e vivibilità: incontro pubblico “La città che cambia”

Mercoledì 16 febbraio alle ore 18, presso la sede del Partito Democratico al Circolo Giorgio Savini (via IV Novembre 21, San Miniato), si terrà l'incontro pubblico "La città che cambia", dedicato a un confronto aperto sull'evoluzione urbana, sociale ed economica di San Miniato e sulle sfide che questa trasformazione pone alla comunità.

Negli ultimi anni la città ha conosciuto un importante sviluppo dal punto di vista turistico e commerciale. In particolare, il rafforzamento di eventi come la Festa del Tartufo ha contribuito ad aumentare l'attrattività del territorio, generando un maggiore afflusso di visitatori e favorendo la nascita e l'espansione di numerose attività commerciali nel centro storico: negozi, ristoranti e bar legati ai prodotti tipici, all'enogastronomia e al turismo.

Questo processo ha prodotto un incremento degli introiti economici e una maggiore vitalità cittadina, soprattutto nelle ore serali, rendendo la movida notturna uno degli elementi più visibili del cambiamento di San Miniato. Accanto a questi aspetti positivi, il cambiamento ha però portato anche alcune criticità che incidono in modo sempre più evidente sulla vita della popolazione residente. Da un lato, si registra un disagio di carattere economico, legato all'aumento consistente dei beni di consumo nel centro storico; dall'altro, emergono problematiche di natura sociale, connesse ai frequenti disagi notturni e a comportamenti da parte dei ragazzi che compromettono la vivibilità e il diritto al riposo di chi abita quotidianamente questi spazi. A ciò si aggiungono difficoltà legate alla gestione degli spazi urbani, dalla pulizia alla sicurezza, fino ai problemi di mobilità e parcheggio.

"La città che cambia" vuole proprio interrogarsi su questo equilibrio delicato: come tenere insieme la San Miniato di ieri e quella di domani, evitando da un lato di snaturarne l'identità e dall'altro il rischio, già vissuto da altri comuni vicini, di un progressivo

svuotamento dei centri storici. L'obiettivo è riflettere su modelli capaci di valorizzare il turismo e la socialità senza andare a discapito della qualità della vita degli abitanti.

A discuterne saranno Saverio Mecchia, già presidente della Facoltà di Architettura dell'Università di Pisa e attuale Assessore del Comune di Scandicci, e Simone Siliani, già Assessore alla cultura del Comune di Firenze e coDirettore della rivista Testimonianze.

L'introduzione e il coordinamento dell'incontro saranno affidati a Maria Fancelli del Circolo PD Giorgio Savini.

L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e vuole essere un'occasione di confronto serio e costruttivo sul presente e sul futuro di San Miniato, mettendo al centro il tema dell'equilibrio tra sviluppo e vivibilità.

Fonte: PD San Miniato Giorgio Savini