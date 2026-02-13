Santa Croce sull'Arno, passaggio alla carta d'identità elettronica: quattro aperture straordinarie a Staffoli

Il Comune di Santa Croce sull’Arno informa la cittadinanza residente nella frazione di Staffoli, che per agevolare il rinnovo o la richiesta della Cie, la carta d’identità elettronica, per chi possiede ancora il modello cartaceo, sono state previste quattro aperture straordinarie dell'ufficio comunale distaccato, in via Indipendenza 4, nei sabati mattina, fascia oraria 9 - 12.
La carta d'identità cartacea cesserà infatti di essere definitivamente valida a livello nazionale ed europeo dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento.
Le aperture previste sono sabato 14 febbraio, sabato 7 marzo, sabato 11 aprile e sabato 16 maggio.
Resta la possibilità di rinnovare o di richiedere la CIE recandosi presso l'ufficio anagrafe nel capoluogo tutti i sabati e nei giorni di normale apertura al pubblico.
Per ottenere il nuovo documento elettronico, il cittadino dovrà presentarsi allo sportello munito soltanto della vecchia carta d’identità cartacea. Il costo del servizio è di 22 euro.
Una delle novità più rilevanti riguarda la facilità di accesso: per queste sessioni straordinarie non sarà necessaria la prenotazione, sarà ad accesso libero, secondo l’ordine di arrivo.
Per la fototessera, la fotografia potrà essere scattata direttamente allo sportello al momento della richiesta.
Il Comune invita pertanto i cittadini in possesso di un documento cartaceo a programmare per tempo la sostituzione con la versione elettronica, più sicura e a norma con le direttive europee.
Per approfondimenti e dettagli tecnici, l'amministrazione rimanda alla sezione dedicata alla carta d’identità elettronica sul sito ufficiale del Comune di Santa Croce sull'Arno.
Fonte: Comune
