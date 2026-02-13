Sequestrati oltre 110mila articoli di San Valentino non sicuri a Prato

Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Prato più di 110mila articoli di San Valentino perché pericolosi. In una nota i finanzieri spiegano che i prodotti erano privi "dei requisiti minimi di sicurezza e di idonea etichettatura informativa per il consumatore". Le ispezioni hanno riguardato attività commerciali cinesi. La merce sottoposta a sequestro avrebbe consentito di "realizzare un illecito profitto stimabile in oltre 165mila euro".

Gli imprenditori delle aziende coinvolte sono stati segnalati alla competente Camera di commercio. L'attenzione dei finanzieri è stata focalizzata sull'individuazione degli hub di stoccaggio e distribuzione a livello nazionale di prodotti d'importazione estera, con particolare riguardo alle categorie merceologiche caratterizzate da picchi di richiesta in prossimità di specifici eventi o festività.