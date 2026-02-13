Sicurezza stradale a Galleno: cambiano le regole sulla Romana Lucchese

Il Comune di Fucecchio comunica ai cittadini che sono state introdotte modifiche permanenti alla circolazione stradale nel centro abitato di Galleno lungo la Strada Provinciale 15 Romana Lucchese. Il provvedimento – basato sull'ordinanza n°188 - è entrato in vigore dal momento dell’installazione della nuova segnaletica, avvenuta in queste ore.

L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza stradale, in particolare in prossimità della scuola primaria "I Maggio", e di ridurre l’impatto del traffico pesante all’interno del centro abitato, sia in termini di inquinamento acustico e atmosferico sia di pericolo per pedoni e ciclisti. Considerata la presenza di percorsi alternativi esterni al centro abitato, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario limitare il transito dei mezzi pesanti lungo la SP 15 nel tratto urbano.

L’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto della Romana Lucchese provenendo dal lato Altopascio fino all’intersezione con la SP 8 Via Livornese, e del divieto per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate nel tratto provenendo dal lato Fucecchio verso la stessa intersezione. È inoltre stabilito l’obbligo di svolta verso la SP 8 per i mezzi pesanti che provengono da Fucecchio, al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi più idonei.

Restano escluse dal divieto alcune categorie di veicoli per comprovate esigenze di servizio pubblico, tra cui i mezzi comunali, quelli adibiti al trasporto pubblico, i veicoli di soccorso, quelli per la raccolta dei rifiuti e altri mezzi autorizzati.

La segnaletica stradale è stata adeguata in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con la Provincia di Pisa, ciascuna per i tratti di propria competenza. L’amministrazione comunale invita i cittadini e tutti gli utenti della strada a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni previste dall’ordinanza, ricordando che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Fonte: Ufficio stampa