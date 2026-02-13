Gestire la stomia con un videogioco: al Meyer arriva 'StomyCraft'

Imparare a gestire la stomia, giocando. È il senso del progetto “StomyCraft”, che in questi giorni è entrato in uso nel reparto di Chirurgia Pediatrica del Meyer, dove i pazienti trovano una postazione PC dedicata proprio a questo speciale “videogioco”, ispirato al famosissimo Minecraft.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione di un team multidisciplinare del Meyer (coinvolti il Dipartimento delle professioni sanitarie, le Infermiere Coordinatrici e le infermiere della Chirurgia Pediatrica e della TIN) insieme a FAIS OdV (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati). I bambini portatori di stomia a cui è dedicato StomyCraft sono i piccoli che hanno subito un intervento chirurgico per collegare un “sacchettino” all’apparato intestinale e consentire così l’uscita all’esterno del materiale organico.

Come funziona StomyCraft

La dinamica del videogioco prevede che durante la partita ai bambini vengano proposti diversi alimenti che possono scegliere se mangiare o meno. Se mangeranno un cibo adatto alla loro condizione riceveranno dei bonus, in alternativa perderanno punti. In questo modo, giocando, il paziente familiarizza sempre più con i cibi adatti alla sua condizione e impara a riconoscere i segnali del proprio corpo e a capire quando il "sacchettino" è pieno ed è arrivato il momento di cambiarlo. Il gioco è pensato anche per i familiari, che spesso sono anche i caregiver del bambino: anche per loro la “gamification” diventa strumento di apprendimento attivo, per imparare la gestione della quotidianità attraverso il gioco. Fondamentale è l'aspetto relazionale: il gioco diventa un terreno comune dove interagire con altri bambini che condividono le stesse sfide, abbattendo il senso di isolamento e favorendo il confronto tra pari. La postazione fissa di gioco rende l'attività ludica sempre accessibile e promuove una profonda inclusione: l'utilizzo del computer e di "StomyCraft" è infatti aperto a tutti i piccoli degenti dell'ospedale che desiderino un momento di svago, favorendo così la socializzazione tra i bambini del Meyer. Ai partecipanti viene consegnata, inoltre, una serie di gadget, che comprende un cappellino e una speciale miniatura stampata in 3D di un personaggio StomyCraft portatore di stomia.

Le stomie pediatriche al Meyer

Sebbene non esista un registro ufficiale, si stima che in Italia siano numerosi i pazienti pediatrici portatori di stomia. Al Meyer, questo bisogno riguarda i bambini che necessitano di una stomia, in modo temporaneo o permanente, principalmente a seguito di interventi chirurgici legati a patologie oncologiche, malattie infiammatorie intestinali, traumi o sepsi. Per questi piccoli pazienti, il Meyer, insieme a FAIS, si impegna a promuovere percorsi di informazione e prevenzione, utilizzando strumenti innovativi, come la “gamification”, per sostenere la consapevolezza della malattia e migliorare la loro qualità di vita.