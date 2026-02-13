Tommaso Villa è il responsabile di Futuro Nazionale per la Toscana

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

"In accordo con il Presidente Nazionale Roberto Vannacci, ho provveduto oggi alla nomina di Tommaso Villa quale Responsabile di Futuro Nazionale Toscana. A Tommaso, che conosco ormai da tanti anni, va il mio personale augurio di buon lavoro", ha dichiarato il Coordinatore Nazionale Futuro Nazionale e Consigliere Regionale della Toscana, Massimiliano Simoni.

"Ringrazio Roberto e Massimiliano per la fiducia che hanno riposto nella mia persona - dichiara Tommaso Villa - Abbiamo davanti una sfida affascinante per il nostro partito e per tutta la Toscana. Sono passati solo pochi giorni dalla fondazione del partito e gia' ricevo e riceviamo una valanga di richieste di donne e uomini motivati nel seguire il progetto, le idee e le battaglie politiche di Roberto Vannacci."

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
11 Febbraio 2026

Firenze, due esponenti di Lega passano al partito di Vannacci

Sono due gli esponenti di Lega di Firenze che hanno deciso di lasciare il Carroccio per aderire al partito di Roberto Vannacci, 'Futuro Nazionale'. Lo hanno annunciato in una nota [...]

Toscana
Economia e Lavoro
11 Febbraio 2026

Protesta dei dipendenti regionali contro il taglio al salario accessorio

Giornata di mobilitazione sotto la sede del Consiglio regionale della Toscana, dove i dipendenti della Regione hanno protestato contro il taglio al salario accessorio mentre era in corso la seduta [...]

Toscana
Attualità
10 Febbraio 2026

Giorno del Ricordo, seduta solenne in consiglio regionale

Si è tenuta oggi, nonostante le polemiche per l'esclusione di Italo Bocchino e l'uscita dall'aula di FdI e FI, la seduta solenne per commemorare il Giorno del Ricordo, istituito nel [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina