"In accordo con il Presidente Nazionale Roberto Vannacci, ho provveduto oggi alla nomina di Tommaso Villa quale Responsabile di Futuro Nazionale Toscana. A Tommaso, che conosco ormai da tanti anni, va il mio personale augurio di buon lavoro", ha dichiarato il Coordinatore Nazionale Futuro Nazionale e Consigliere Regionale della Toscana, Massimiliano Simoni.

"Ringrazio Roberto e Massimiliano per la fiducia che hanno riposto nella mia persona - dichiara Tommaso Villa - Abbiamo davanti una sfida affascinante per il nostro partito e per tutta la Toscana. Sono passati solo pochi giorni dalla fondazione del partito e gia' ricevo e riceviamo una valanga di richieste di donne e uomini motivati nel seguire il progetto, le idee e le battaglie politiche di Roberto Vannacci."

