Torna la pioggia, codice giallo su tutta la Toscana

Dopo una breve tregua nelle precipitazioni, una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani

Dopo una breve tregua nelle precipitazioni, una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani, sabato 14 febbraio, con piogge diffuse, occasionalmente a carattere di rovescio e temporale, e neve sull’Appennino oltre i 1200-1400 metri.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha per questo emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, sabato 14, interesserà l’intero territorio regionale.
Per rischio idraulico del reticolo principale l’allerta gialla riguarderà l’area costiera del bacino di Flora e Albegna, nel grossetano, dalle 6 alle 18 di domani.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

