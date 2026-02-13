Un portale online per le segnalazioni al Comune di Vinci

Segnalare in modo corretto ed efficace i disservizi tramite strumenti validi e veloci. È la nuova campagna che l'assessorato alle manutenzioni e al decoro urbano del Comune di Vinci ha lanciato in questi giorni per illustrare le modalità con cui la cittadinanza può far presente agli uffici di competenza le problematiche relative ai servizi correlati alla pubblica utilità.

“Inviare segnalazioni attraverso i corretti canali è fondamentale per permettere agli operatori del Comune e degli altri enti di poter intervenire – spiega Giulio Vezzosi, assessore alle manutenzioni, nonché assessore alla comunicazione istituzionale del Comune di Vinci.

Per amministrare un territorio vasto come quello del nostro Comune, la collaborazione dei cittadini è un elemento importantissimo”.

Sul sito del Comune di Vinci, alla pagina www.comune.vinci.fi.it/segnalazione-disservizi è a disposizione un breve guida che mostra i contatti da tenere presenti per le segnalazioni, a partire dal portale dedicato nel quale accedere e, dopo aver descritto il problema, dare avvio alla procedura per la risoluzione. Per rendere più efficace la segnalazione - che, ricordiamo, per essere presa in carico non può essere anonima - è possibile definire precisamente l'ubicazione del problema e allegarne una foto per migliorarne la descrizione, e quindi la risoluzione.

È inoltre possibile fare le segnalazioni chiamando l'Urp allo 05719331 o andando di persona negli uffici di Via R. Fucini, a Vinci.

I disservizi da segnalare direttamente al Comune riguardano l'arredo urbano, i cimiteri comunali, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e del verde pubblico.

È possibile anche segnalare problematiche relative ad alcuni servizi pubblici, relativi per esempio a guasti idrici o alla gestione dei rifiuti.

Questo tipo di segnalazione va fatto direttamente ai gestori, tramite i loro canali di comunicazione: Acque SpA per i problemi legati al servizio idrico; Alia Plures per le criticità nella gestione dei rifiuti (aliaserviziambientali.it). Per segnalare la presenza di rifiuti abbandonati si può anche scrivere all'ufficio ambiente del Comune di Vinci (ambiente@comune.vinci.fi.it).

Infine, si possono segnalare anche gli animali randagi o feriti su strada, chiamando la polizia municipale allo 0571509686.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

