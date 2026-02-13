Uomo trovato morto sul balcone di casa in Lunigiana: indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto ieri sera sul balcone di casa a Licciana Nardi, in Lunigiana nella provincia di Massa Carrara. A fare la tragica scoperta sarebbe stato un familiare che ha lanciato la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con più mezzi di soccorso e i carabinieri.

La dinamica è in corso di ricostruzione ma, sempre da quanto emerso, l'uomo, 55 anni, sarebbe stato vittima di una o più ferite da arma da taglio, probabilmente un coltello. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: da chiarire se possa trattarsi di un gesto volontario o se ci sia l'azione di un'altra persona. I rilievi degli investigatori procedono, saranno sentiti i familiari dell'uomo ed è stato avvisato il magistrato di turno della procura di Massa Carrara.

Notizie correlate