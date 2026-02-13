L'Use Computer Gross prova a rimettersi in marcia nel derby con l'Etrusca

Una partita che arriva dopo tre sconfitte consecutive e che viene quindi vissuta come possibile rottura di questo momento delicato

Un derby in un momento delicato. E’ quello che l’Use Computer Gross si troverà ad affrontare domenica prossima alle 18 nella vicina San Miniato sul campo dell’Etrusca. Una partita che arriva dopo tre sconfitte consecutive e che viene quindi vissuta come possibile rottura di questo momento delicato per rimettersi in marcia.

“E’ una partita importante per la classifica – spiega coach Luca Valentino – una sfida che arriva dopo una settimana particolare dati i due allenamenti totali nei quali abbiamo cercato di valutare le possibili condizioni fisiche di tutti in modo da poter giocare, almeno sul piano fisico, la miglior partita possibile”. “San Miniato è una squadra che in casa ha la sua migliore versione – prosegue – i numeri lo dimostrano visto che, delle otto vittorie all'attivo, sette sono arrivate proprio sul parquet amico. L'importanza di limitare i numerosi tiri in transizione e l'1contro1 è fondamentale in una squadra giovane e dinamica alla quale l'innesto di Lovato dà una dimensione anche interna, fisica e d'esperienza notevole”.

A dirigere la partita saranno Marinaro di Cascina e Rossetti di Rosignano Marittimo mentre non è prevista la diretta streaming. Un motivo in più, oltre alla vicinanza, per assistere dal vivo alla partita.

