Use Rosa, al Pala Sammontana arriva la sfida d’élite contro Galli Valdarno

Nella speranza di ritrovarle nei playoff, quella di sabato sera alle 21 al pala Sammontana è l’ultima partita contro una delle tre squadre indicate da tutti come le regine del girone. È il turno di Galli San Giovanni Valdarno, squadra e società che sono un’eccellenza nel panorama del basket femminile regionale e nazionale, una sfida che suscita sempre una gran voglia di mettere in campo tutto quello che si ha ed anche qualcosa in più visto il suo valore. Quest’anno le valdarnesi viaggiano al terzo posto, 4 punti sopra all’Use Rosa Scotti che è decisa a provarci.

"Galli è un’altra di quelle partite contro una top - attacca coach Alessio Cioni - andiamo a giocarci con il cuor leggero e senza pressione ma anche con la voglia di fare un passo in avanti rispetto alla partita di sabato con Sanga nella quale non abbiamo espresso la nostra miglior pallacanestro a livello di attacco. Dovremo ritrovare la fluidità che avevamo un mesetto fa per riuscire per la prima volta a vincere contro una delle squadre più forti del girone, cosa che finora non siamo mai riuscite a fare in questa stagione. Questa è un’altra occasione per provarci, oltretutto in casa nostra". "Galli è una squadra completissima - prosegue - secondo me ha il roster più completo del campionato con dieci giocatrici esperte e di altissimo livello. Vogliamo essere pronte a giocarcela a viso aperto, contando anche sull’aiuto del pubblico che ci starà vicino".

Detto che ci sarà da riabbracciare col piacere di sempre la ex Federica Merisio, a dirigere la partita saranno Fusaro di San Martino Siccomario e Spinello di Marnate. Come sempre diretta streaming sul canale youtube use basket tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

