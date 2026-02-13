Viola divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 26enne

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

A Pisa un 26enne arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre nonostante il braccialetto elettronico

Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 10 febbraio a Pisa per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, misura cautelare già disposta dall’Autorità giudiziaria e rafforzata dall’obbligo del braccialetto elettronico.

L’intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri è scattato intorno alle 18:30 a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La pattuglia della Stazione di San Piero a Grado ha individuato il giovane nelle immediate vicinanze dell’abitazione della persona offesa, in via Cesare Battisti, nonostante l’allarme generato dal dispositivo elettronico e le prescrizioni imposte.

La violazione del perimetro di sicurezza ha reso inevitabile l’arresto in flagranza. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Pisa, il 26enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo celebrato la mattina successiva.

Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
12 Febbraio 2026

Aeroporto Galilei, nel 2025 6 milioni di passeggeri e oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti

Sono stati quasi 6 milioni i passeggeri che nel 2025 hanno frequentato l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, con un incremento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Tra le mete più frequentate [...]

Pisa
Cronaca
11 Febbraio 2026

Furto in un negozio di abbigliamento a Pisa: arrestato un 21enne

Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni con l’accusa di furto aggravato all’interno di un negozio di [...]

Viareggio
Cronaca
9 Febbraio 2026

Viareggio, uomo sui binari: ritardi sulla linea Viareggio-Lucca

Disagi nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Viareggio-Lucca dove diversi treni sono stati cancellati a causa di un uomo che si trovava sui binari del passaggio a livello sulla via Aurelia [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina