Viola divieto di avvicinamento alla madre: arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 10 febbraio a Pisa per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, misura cautelare già disposta dall’Autorità giudiziaria e rafforzata dall’obbligo del braccialetto elettronico.

L’intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri è scattato intorno alle 18:30 a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La pattuglia della Stazione di San Piero a Grado ha individuato il giovane nelle immediate vicinanze dell’abitazione della persona offesa, in via Cesare Battisti, nonostante l’allarme generato dal dispositivo elettronico e le prescrizioni imposte.

La violazione del perimetro di sicurezza ha reso inevitabile l’arresto in flagranza. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Pisa, il 26enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo celebrato la mattina successiva.

Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

