Alluvione 2025, Centrodestra per Empoli: “Chiediamo l’aggiornamento della Commissione"

Il Centrodestra per Empoli esprime apprezzamento per la convocazione della Commissione consiliare del 12 febbraio, richiesta e ottenuta dal Capogruppo e Vicepresidente del Consiglio Comunale, Andrea Poggianti, alla presenza dei tecnici e dei soggetti coinvolti, per approfondire quanto accaduto durante gli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio il 14 e 15 marzo 2025.



“Un ringraziamento sincero va al Comitato Alluvionati 14 Marzo di Ponzano e al Comitato Alluvionati di Carraia, che con competenza e determinazione continuano a rappresentare le istanze dei cittadini colpiti. La loro partecipazione ai lavori della Commissione ha contribuito a mantenere il confronto ancorato ai problemi concreti delle famiglie e delle attività danneggiate.



Abbiamo voluto con forza questa convocazione – dichiara Andrea Poggianti – perché riteniamo fondamentale che il Consiglio Comunale sia il luogo della trasparenza e dell’approfondimento. La presenza dei tecnici è stata un passaggio importante. Restano tuttavia diversi aspetti che richiedono ulteriori chiarimenti, in particolare sui ristori e sulla seconda tranche del contributo nazionale: è necessario definire in modo inequivocabile se per accedere ai fondi sia indispensabile il riacquisto dei beni o se sia sufficiente la prova del danno. Su questo i cittadini attendono indicazioni precise”.



Nel corso della Commissione sono stati affrontati anche i temi del rischio idrogeologico nelle aree di Carraia e Serravalle, della possibile cassa di espansione di Ponzano e dell’edificabilità di alcuni terreni tra via dell’Olivo e la Moriana. Rimane centrale la questione della fognatura mista e della relativa autorizzazione da parte di Acque S.p.A., considerando la compresenza di acque meteoriche e reflue domestiche: un nodo tecnico che incide direttamente sulle prospettive di sviluppo e sulla sicurezza idraulica.



“Particolare attenzione merita inoltre la ricostruzione delle tempistiche del 14 e 15 marzo a Ponzano – aggiunge Gabriele Chiavacci, Consigliere comunale del Centrodestra per Empoli e Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio –. Dalle informazioni emerse, l’acqua risultava già a livelli significativi prima della chiusura delle cateratte dell’Arno. Un elemento che impone ulteriori approfondimenti, anche in relazione allo strappo sul rio Orme e alla tenuta del sistema fognario della frazione. Comprendere con esattezza la dinamica degli eventi è essenziale per programmare interventi realmente efficaci”.



Il Centrodestra per Empoli continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, chiedendo un nuovo aggiornamento della Commissione a stretto giro e mantenendo alta l’attenzione sia sulle cause dell’evento alluvionale sia sulle procedure di ristoro. Rinnoviamo la nostra vicinanza ai concittadini colpiti e ai comitati, con l’impegno di proseguire un’azione istituzionale seria e costante nell’interesse della comunità.



Centrodestra per Empoli

