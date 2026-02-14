Incendio in un appartamento a Arezzo, muore 55enne

Un uomo è morto in un incendio in via Sirio a Arezzo. La vittima è un 55enne, il rogo è scoppiato poco prima delle 12.30 di oggi, sabato 14 febbraio, nell'appartamento dell'uomo al terzo piano.

Sul posto sono stati inviati dal 118 un auto infermierizzata, auto medica e ambulanza, e sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già deceduto. La palazzina è stata evacuata, sono tutti illesi gli altri residenti. Tra questi tre persone con difficoltà motorie, inquilini di appartamenti adiacenti a quello andato a fuoco, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e affidate al personale sanitario.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Le forze dell'ordine collaborano per chiarire dinamica e responsabilità.

