Il padrone di casa spara in aria: il ladro fugge, ma si ferisce e muore

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

È morto dissanguato mentre scappava dopo un furto. Un ladro ha perso la vita a Policiano, sulle colline sopra Arezzo, nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio. Faceva parte di un gruppo di tre malviventi che stavano fuggendo dopo un colpo a una villa: il proprietario della casa li aveva fatti correre via con un colpo in aria, esploso a scopo intimidatorio.

L'uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione, ma l'allarme avrebbe messo sull'attenti il padrone di casa. Quest'ultimo avrebbe visto i tre e avrebbe sparato in aria, secondo una prima ricostruzione. I ladri poi sarebbero scappati ma uno dei tre si sarebbe accasciato a terra, vittima di una copiosa emorragia.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che il decesso è stato causato dalla lacerazione di una vena, probabilmente riportata nella fuga, tagliandosi sulla recinzione o altri ostacoli non evitati nel buio.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Si cercano i due fuggitivi. L'area è stata isolata e sono in corso i sopralluoghi, sul posto è andata anche la procuratrice Dito.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
14 Febbraio 2026

Scomparso da un comune vicino Roma, ritrovato in stato confusionale a Arezzo

Si era allontanato da un comune della provincia di Roma, i familiari avevano denunciato la scomparsa perché preoccupati per le condizioni psicofisiche dell'uomo, un quarantenne. La storia ha un lieto [...]

Arezzo
Cronaca
10 Febbraio 2026

Maxi-frode nel commercio dell'argento: sequestrati beni per 15,7 milioni

Una maxi-operazione della guardia di finanza di Arezzo ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro. Tutto è scaturito da una frode fiscale attuata nella [...]

Arezzo
Cronaca
9 Febbraio 2026

È scomparso Riccardo Fontana, vescovo emerito di Arezzo

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto per la morte dell’arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana, avvenuta alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 9 febbraio. Nato a Forte dei Marmi, [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina