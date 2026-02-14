Il padrone di casa spara in aria: il ladro fugge, ma si ferisce e muore

È morto dissanguato mentre scappava dopo un furto. Un ladro ha perso la vita a Policiano, sulle colline sopra Arezzo, nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio. Faceva parte di un gruppo di tre malviventi che stavano fuggendo dopo un colpo a una villa: il proprietario della casa li aveva fatti correre via con un colpo in aria, esploso a scopo intimidatorio.

L'uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione, ma l'allarme avrebbe messo sull'attenti il padrone di casa. Quest'ultimo avrebbe visto i tre e avrebbe sparato in aria, secondo una prima ricostruzione. I ladri poi sarebbero scappati ma uno dei tre si sarebbe accasciato a terra, vittima di una copiosa emorragia.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che il decesso è stato causato dalla lacerazione di una vena, probabilmente riportata nella fuga, tagliandosi sulla recinzione o altri ostacoli non evitati nel buio.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Si cercano i due fuggitivi. L'area è stata isolata e sono in corso i sopralluoghi, sul posto è andata anche la procuratrice Dito.

