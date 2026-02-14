Arrivano a Greve nuovi semafori, attraversamenti rialzati e illuminati

Più sicurezza nei centri abitati del territorio grevigiano con l’installazione di semafori e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e illuminati. Ammonta complessivamente a circa 70 mila euro l’investimento che il Comune di Greve in Chianti ha deciso di destinare alla sicurezza stradale attraverso l’installazione di due semafori che saranno collocati nelle frazioni, prima al Ferrone poi a Panzano in Chianti. L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre la velocità in alcuni dei tratti di viabilità provinciali e regionali che risultano essere più critici dove si registra maggiormente la tendenza a premere sul pedale dell’acceleratore da parte degli automobilisti e dei motociclisti. La partenza dei lavori è stata stabilita per lunedì 16 febbraio lungo la SP3 nei pressi dell’intersezione con via di Poneta. “Installeremo il primo semaforo nel centro abitato del Ferrone - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Saturnini - per poi proseguire con un’opera analoga a Panzano, finanziata all’80 per cento da fondi regionali grazie all’aggiudicazione di un bando sulla sicurezza stradale”.

“La sicurezza della nostra comunità - dichiara il sindaco Paolo Sottani - è al centro di ogni nostra scelta e rappresenta una priorità assoluta da applicare e tradurre concretamente con l’attuazione di misure e interventi che tutelino i pedoni e gli stessi automobilisti”. Le opere prevedono non solo l’installazione di semafori a chiamata, cioè semafori che diventano rossi su richiesta dei cittadini, ma anche la realizzazione di rallentatori ottici con segnaletica orizzontale.

“Per entrare nel dettaglio dell’intervento al Ferrone - specifica l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Saturnini - abbiamo previsto anche un nuovo attraversamento e l’abbattimento di alcune barriere architettoniche”. Il potenziamento della sicurezza stradale proseguirà con l’installazione del semaforo lungo la SR 222, vicino all’intersezione con via del Mascherone, in località Panzano in Chianti.

“Sono allo studio progetti analoghi che andranno ad interessare altre frazioni - continua l’assessore Saturnini - e nell’intento di tutelare la sicurezza dei cittadini e delle cittadine proseguiremo con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati ed una serie di attraversamenti illuminati in tutto il territorio comunale”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

