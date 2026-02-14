Atti dolosi sulla linea Av: circolazione ferroviaria in graduale ripresa

Dopo gli atti dolosi che hanno rallentato i treni questa mattina, la circolazione sulle linee AV Roma-Firenze e Roma-Napoli è in graduale ripresa.

Sulla linea AV Roma-Firenze, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno completato gli interventi di ripristino dell'infrastruttura tra Tiburtina e Settebagni. I lavori sono stati effettuati dopo il nulla osta delle autorità giudiziarie, intervenute per accertare l'episodio di sabotaggio. La circolazione dei treni è ripresa gradualmente a partire dalle 19.20.

Sulla linea AV Roma-Napoli, invece, il primo intervento di ripristino è stato completato già alle 13.35, dopo che erano stati segnalati danni ai cunicoli contenenti i cavi di gestione della circolazione tra Salone e Labico.

RFI ha confermato che le verifiche e i rilievi delle autorità competenti sono ancora in corso per chiarire completamente i danni e permettere il ripristino totale delle linee.