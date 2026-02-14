Cade albero a Pisa, finisce su due auto

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 9 in Via di Pratale a Pisa per un albero caduto.
L'albero, un pino di circa 15 metri, cadendo si è abbattuto su due auto in sosta ostruendo la strada. Non risultano coinvolte persone. Il personale intervenuto ha tagliato e rimosso la pianta, dopo aver lavorato alcune ore, liberando le due auto e la carreggiata ripristinando cosi anche il traffico veicolare. Sul posto la municipale.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
Pisa
Cronaca
13 Febbraio 2026
Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio del 10 febbraio a Pisa per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, misura cautelare già disposta dall’Autorità [...]
Pisa
Cronaca
12 Febbraio 2026
Sono stati quasi 6 milioni i passeggeri che nel 2025 hanno frequentato l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, con un incremento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Tra le mete più frequentate [...]
Pisa
Cronaca
11 Febbraio 2026
Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Pontasserchio hanno arrestato un giovane straniero di 21 anni con l’accusa di furto aggravato all’interno di un negozio di [...]
<< Indietro