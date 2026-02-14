Cade albero a Pisa, finisce su due auto

Cronaca Pisa
Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 9 in Via di Pratale a Pisa per un albero caduto.

L'albero, un pino di circa 15 metri, cadendo si è abbattuto su due auto in sosta ostruendo la strada. Non risultano coinvolte persone. Il personale intervenuto ha tagliato e rimosso la pianta, dopo aver lavorato alcune ore, liberando le due auto e la carreggiata ripristinando cosi anche il traffico veicolare. Sul posto la municipale.

