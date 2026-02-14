Cade un albero in strada alla periferia di Impruneta

I vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti ieri sera (venerdì 13 febbraio) alle ore 19:15 nel comune di Impruneta in Via Chiantigiana dopo circa due chilometri dopo il Ferrone, per la caduta di una pianta sulla sede stradale.

Sul posto la squadra ha provveduto ad effettuare i tagli della chioma e del fusto, per liberare la carreggiata. Non ci sono persone coinvolte.

