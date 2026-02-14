Carta d'identità cartacea addio: aperture straordinarie e sostituzione senza appuntamento a Empoli

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1157/2019, le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, potranno essere utilizzate fino al 3 agosto 2026, in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal suddetto Regolamento.

Tale scadenza, coincidente con il periodo estivo, è particolarmente importante in quanto la carta d’identità cartacea non sarà più valida nemmeno come documento di viaggio nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati con i quali l’Italia ha stipulato specifiche convenzioni.

Per questo il Comune di Empoli ricorda la sostituzione del documento con la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.). Per facilitare questo passaggio, a partire da lunedì 16 febbraio 2026 sarà possibile rivolgersi al servizio URP del Comune di Empoli (via Giuseppe del Papa, 45), senza la necessità di prenotare un appuntamento.

Inoltre, al fine di facilitare i cittadini nelle operazioni di rinnovo, il Comune di Empoli ha organizzato delle aperture straordinarie nel prossimo mese di marzo nei seguenti giorni e orari indicati:

- Venerdì 20 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18

- Sabato 21 marzo 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

- Domenica 22 marzo 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

Si ricorda che il rinnovo della carta d’identità (CIE) è possibile anche all’Urp di Prossimità di

Ponte a Elsa (EcoPark, via Dino Caponi), previo appuntamento, ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

Ulteriori informazioni in merito alla documentazione da presentare possono essere reperite

al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Carta-d-identita-elettronica-CIE-per-cittadini-residenti-nel-comune

DICHIARAZIONI - L'assessora ai Servizi Demografici e all'Urp Diffuso ricorda che l'aggiornamento per la carta di identità coinvolge molti cittadini e cittadine residenti nel comune di Empoli, per questo si consiglia di sfruttare la possibilità di accedere all'Urp senza appuntamento per rinnovare la carta di identità, ma anche le aperture straordinarie di marzo, senza attendere l'ultimo mese. Si ricorda che per il rinnovo serve un documento di riconoscimento, valido o scaduto, una fototessera recente e codice fiscale o tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione. Oltre alle possibilità di accesso libero in via Del Papa, è disponibile su appuntamento l'Urp di Prossimità all'EcoPark, che sta già riscuotendo un importante flusso di persone.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa