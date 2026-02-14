Conceria, si chiude Lineapelle: le interviste dell'ultimo giorno

Ecco di nuovo il consueto appuntamento con Lineapelle e quindi tornano le interviste direttamente da Fiera Milano Rho.

Si è chiuso da poche ore il 107° appuntamento con Lineapelle, il salone dedicato al mondo della pelle e della conceria, con la visita di molte istituzioni e buyer agli stand della Zona del Cuoio.

Molte aziende di Santa Croce, Castelfranco, San Miniato, Fucecchio e Montopoli (e non solo) hanno risposto presente all'appello dell'edizione di quest'anno che conta oltre 800 espositori, dei quali più della metà sono concerie, provenienti da 33 paesi.

Gonews.it ha rinnovato la sua collaborazione con Easy News e Maurizio Zini per le interviste ai volti della conceria presenti a Milano anche per febbraio 2026. Di seguito il video con i protagonisti del settore conciario italiano e internazionale con uno sguardo approfondito sugli imprenditori del Cuoio.

Lo speciale televisivo di Easy News su Lineapelle andrà in onda su Sky 809 il 27 marzo dalle 17 alle 18 e in replica il 30 marzo dalle 17 alle 18.

