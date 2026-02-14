'Disabilità da lavoro', protocollo per il reinserimento lavorativo: intesa tra Metrocittà e Inail

Lunedì 16 febbraio, alle ore 14.30 (e non alle 14, come precedentemente annunciato), nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, Città Metropolitana e Comune di Firenze, Inail e Parti sociali firmeranno un protocollo per il reinserimento lavorativo di coloro che sono stati colpiti da incidenti sul lavoro ("Disabilità da lavoro").

Saranno presenti la Sindaca Sara Funaro, il Direttore regionale Inail Toscana Dott. Ciro Danieli, il Direttore provinciale Inail Firenze David Maccioni, la Presidente del Co.Co.Pro. Inail di Firenze Laura Scalia, i consiglieri metropolitani delegati al Lavoro Claudia Sereni e alla Promozione sociale Nicola Armentano, l'assessore di Palazzo Vecchio al Lavoro Dario Danti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

