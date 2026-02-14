Emma Villas Codyeco Lupi Siena, domani ci sarà la sfida con Sorrento

Si avvicina l’inizio della sesta giornata del girone di ritorno per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che domenica 15 febbraio scenderà in campo al PalAltigliana contro Romeo Sorrento (orario di inizio 18:00 e diretta DAZN). La squadra sta uscendo da un periodo complicato dove diversi infortuni hanno complicato le prime giornate del girone di ritorno. Durante l’ultima partita sono stati recuperati quasi tutti gli effettivi mentre per Compagnoni si registra un infortunio al ginocchio che è ancora in fase di attenta valutazione da parte dello staff medico.

I toscani occupano al momento la dodicesima posizione a parimerito con Taranto (l’avversaria della prossima giornata di campionato) ed è distante solo 4 lunghezze da Sorrento che occupa l’ottava posizione a 24 punti. Questa partita rappresenta un crocevia importante per il sodalizio toscano, che vuole risalire la china.

«Bisogna tirare fuori il meglio da ogni singolo anche se gli infortuni come l'ultimo di Compagnoni non ci avvantaggiano– sono le parole di Marco Bragatto, centrale della squadra toscana - Noi ce la metteremo tutta per portare a casa la partita domenica e poi penseremo alle altre, ci sono altri scontri diretti e sarà un momento importante. Sorrento è una neopromossa ma ha un bel gioco, sono fastidiosi, difendono tanto e quindi dovremo fare attenzione su ogni palla».

Il centrale ferrarese ha anche dato uno sguardo alle prossime partite e al momento che sta attraversando la squadra: «Sono tutte partite importanti. Sono tutte finali, come parlavamo in spogliatoio, e bisognerà lottare su ogni partita e cercare di agguantare anche solo un punto perché ogni punto è importante. Ogni volta che andiamo in campo bisogna metterci grinta e provare a vincerle tutte. Abbiamo parlato un po' però penso che la chiave sia l'unione e l'aiutarci tra di noi. In un momento così è importante essere uniti e cercare di aiutarsi il più possibile. Abbiamo avuto troppi infortuni, purtroppo l’ultimo di Compagnoni è un infortunio grave. Gli facciamo tutti un in bocca al lupo e speriamo che riesca a tornare il prima possibile e più in forma di prima».

La gara tra Romeo Sorrento ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena sarà disponibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa