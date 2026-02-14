Sorpreso con l'eroina, arrestato a Empoli

Un 31enne di origini nigeriane è stato messo in manette a Empoli dalla polizia. L'uomo è stato controllato dagli agenti e trovato in possesso di trentacinque grammi di eroina e millequattrocento euro in contanti. È stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L'operazione rientra nell'intensificazione dei controlli straordinari della polizia a Firenze e provincia. Nel capoluogo l'attività straordinaria di controllo del territorio nel corso di questa settimana ha interessato la zona della Fortezza, viale righi, viale dei Mille, viale Lavagnini, via dello Statuto, via Aretina, via del Mezzetta, via di Rocca Tedalda, Parco della Mensola e la zona di Rovezzano. A Empoli e a Castelfiorentino, invece, l’attività ha interessato la stazione ferroviaria e le aree limitrofe.

Controllate, inoltre, da personale della Divisone Amministrativa e Sociale della Questura, tre sale slot, due delle quali nel comune di Empoli e la terza a Montelupo Fiorentino. All’esito dei controlli specifici, non sono emerse irregolarità.

