Festa a San Miniato per le nozze d’oro, di diamante e di titanio

Sono state 139 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2026, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare, per il dodicesimo anno consecutivo, con un momento di festa che si è svolta il 14 febbraio, giorno degli innamorati, nella sala grande della Casa Culturale di San Miniato Basso, gremita di sposi e parenti. 88 di loro hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, 50 il traguardo dei 60 anni insieme e 1 coppia quello dei 70 anni.

L'amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia per omaggiarli di un ricordo. Dopo i saluti istituzionali, il sindaco Simone Giglioli, insieme al presidente del consiglio comunale Matteo Betti, ha consegnato alle coppie una pergamena personalizzata e una rosa rossa, insieme ad una stampa della città di San Miniato dedicata all'incontro tra Michelangelo e Papa Clemente VII. La cerimonia si è conclusa con un aperitivo gentilmente offerto dal Circolo Arci - Casa Culturale di San Miniato Basso.

«Questi anniversari non rappresentano soltanto una tappa importante nella vita delle coppie che oggi celebriamo, ma sono un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità. Ogni storia condivisa, ogni sacrificio, ogni traguardo raggiunto insieme contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della nostra città – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli –. In un tempo segnato da cambiamenti profondi e da nuove sfide sociali ed economiche, la testimonianza di queste unioni durature assume un significato ancora più forte: ci ricorda il valore dell’impegno quotidiano, della responsabilità reciproca e della capacità di crescere insieme, affrontando difficoltà e trasformazioni senza perdere di vista ciò che conta davvero. Celebrare questi anniversari significa anche ribadire il ruolo centrale della famiglia come spazio di cura, dialogo e solidarietà tra generazioni. Le coppie che oggi rendiamo omaggio sono un esempio concreto di come il rispetto, la fiducia e la condivisione possano costruire legami solidi nel tempo. A nome dell’amministrazione comunale, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa giornata e, soprattutto, alle coppie festeggiate, che con la loro storia continuano a ispirare l’intera comunità».

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa