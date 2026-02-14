Buttata giù e imbrattata la targa per Norma Cossetto

Cronaca Firenze
"A distanza di un solo mese dal suo ripristino, a seguito della vandalizzazione avvenuta la vigilia di Natale, la targa dedicata a Norma Cossetto nel giardino a lei intitolato, a Sorgane, è stata nuovamente divelta e imbrattata, anche questa volta con il fango. Non si tratta soltanto di un atto di vandalismo, questo è vilipendio della memoria di una Medaglia d’Oro al Merito Civile, simbolo di una tragedia storica che merita rispetto, non odio né rimozione. Colpire una targa significa colpire il simbolo della memoria collettiva delle comunità Istriane e Guliano-Dalmate, la dignità delle vittime di quella violenza feroce e i valori democratici su cui si fonda la nostra società civile. Chi distrugge e sporca non cancella la storia anche se nella sua ignoranza ne pretenderebbe l’oblio.
Chiediamo l’immediato ripristino della targa ma soprattutto la condanna da parte delle istituzioni tutte e delle associazioni con una netta presa di posizione di chi commette certi atti e di chi colpevolmente ne sostiene anche soltanto l’idea. La memoria non si infanga". E' quanto dichiara Barbara Nannucci, consigliere quartiere 3 e Aegd - Associazione Amici degli Esuli Giuliano Dalmati.

