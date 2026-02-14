Scontro tra auto in Garfagnana, muore 58enne. In ospedale anche un bambino

Castelnuovo di Garfagnana
Un uomo di 58 anni è morto in uno scontro tra auto in Garfagnana. Nell'incidente è rimasto ferito un bambino di quattro anni, portato in ospedale a Lucca. I fatti sono avvenuti verso le 11.30 di oggi, sabato 14 febbraio, a Acquabona, vicino Castelnuovo di Garfagnana.

In un’altra auto c’erano due donne, portate in codice giallo all’ospedale di Castelnuovo. A Lucca sono stati portati anche un uomo e una donna che erano sulla terza auto.

Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari inviati dal 118, presenti sul luogo anche i carabinieri per i rilievi e capire la dinamica.

