Il presidente Giani in visita al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo omaggia la Minerva

Il presidente della Regione Eugenio Giani oggi, sabato 14 febbraio, ha fatto visita al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo in occasione dell’inaugurazione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata” che fino al 6 settembre riporta nella sua città di provenienza la celebre statua bronzea della Minerva, in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

“La Minerva – afferma il presidente Giani – oltre a rappresentare un capolavoro dell’arte antica è anche un simbolo potente di identità, di memoria e di appartenenza. Ritrovarla e raccontarla significa restituire alla comunità un pezzo della propria storia. La cultura è questo: custodire il passato per dare forza al presente e costruire il futuro. Arezzo oggi lo dimostra con orgoglio”.

Fonte: Regione Toscana

