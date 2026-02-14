Auto in fiamme sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li a San Miniato

Un'auto è andata a fuoco sotto il cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno a San Miniato. La vettura è andata distrutta, non si segnalano però danni al cavalcavia né persone ferite.

I fatti sono avvenuti alle 21 circa di ieri, venerdì 13 febbraio, in via Trento, vicino a La Scala. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta e ha spento le fiamme mettendo in sicurezza i luoghi dell'incendio. Presenti anche i carabinieri di San Miniato per i rilievi.

