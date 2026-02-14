Auto in fiamme sotto il cavalcavia della Fi-Pi-Li a San Miniato

Un'auto è andata a fuoco sotto il cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno a San Miniato. La vettura è andata distrutta, non si segnalano però danni al cavalcavia né persone ferite.
I fatti sono avvenuti alle 21 circa di ieri, venerdì 13 febbraio, in via Trento, vicino a La Scala. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta e ha spento le fiamme mettendo in sicurezza i luoghi dell'incendio. Presenti anche i carabinieri di San Miniato per i rilievi.
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
San Miniato
Cronaca
12 Febbraio 2026
I Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno arrestato un 27enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica di Firenze. Il provvedimento [...]
Montelupo Fiorentino
Cronaca
5 Febbraio 2026
Incidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Non è nota al momento la dinamica del sinistro, segnalato dal portale [...]
Empoli
Cronaca
4 Febbraio 2026
Incidente sulla Fi-Pi-Li a Empoli, tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli Est, in direzione Firenze, intorno alle ore 13. Un'auto si è ribaltata per motivi ancora da accertare [...]
<< Indietro