Incendio nel centro IKEA all'Osmannoro

I vigili del fuoco di Firenze, di Calenzano e di Prato, stanno intervenendo dalle ore 13:50 a Sesto Fiorentino in Viale Redi, presso un noto centro commerciale di arredamento, IKEA, per la verifica di un incendio presso il primo piano dove si trova la parte della ristorazione.

Sul posto sono state inviate tre squadre, due autobotti. Con l’attivazione dell’allarme antincendio l’edificio è stato evacuato come da procedura interna.

I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche dei locali senza trovare situazione di pericolo. L’attività è aperta regolarmente.