Incidente fuori Cascina, auto si ribalta e finisce nel fosso

Cronaca Cascina
Verso le 20.30 di ieri, venerdì 13 febbraio, a Cascina in via Macerata è avvenuto un incidente stradale. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi finendo la sua corsa nel fosso adiacente la carreggiata.

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale dai sanitari inviati dal 118. Presenti i vigili del fuoco di Pisa, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo per affidarlo ai soccorsi, e anche la polizia municipale cascinese per gli accertamenti sulle cause, per ora non definite.

 

