Lucca, la Polizia blocca due bus diretti in gita alle Olimpiadi Invernali

Nei giorni scorsi una gita scolastica in partenza da un istituto scolastico superiore per raggiungere la sede delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina è stata bloccata perché i mezzi giunti per trasportare gli studenti e gli insegnanti hanno mostrato gravi irregolarità secondo i controlli effettuati prima della partenza dagli uomini del Comando della Polizia Locale.

In particolare uno dei due autobus presentava estintori antincendio privi del contrassegno per la verifica periodica, cinture di sicurezza inefficienti, vetri laterali di fuga non identificati e cassetta dei medicinali di pronto soccorso con presidi sanitari scaduti da anni. Le infrazioni hanno comportato sanzioni per 340 euro ed immobilizzazione del mezzo fino al ripristino della regolarità. A carico dell’autista del secondo Bus, invece, è stata riscontrata un’irregolarità sui tempi di riposo ed una guida senza inserimento della propria tessera dentro la scatola nera del mezzo con una durata di oltre due ore ed una percorrenza di oltre 100 chilometri. Tale violazione ha comportato una sanzione di oltre 860 euro ed il ritiro della patente. Per poter far partire la gita ed onorare il contratto di appalto l’impresa di trasporto si è dovuta affrettare a far giungere sul posto gli estintori e la cassetta medica efficienti per il primo bus ed un autista sostitutivo per il conducente con patente sospesa. Gli agenti hanno inoltre intimato di non far sedere gli alunni nei posti con cinture non funzionanti. La partenza è potuta avvenire con sollievo di tutti, rispettando leggi e sicurezza, con circa due ore di ritardo.

“Sempre più spesso gli istituti scolastici chiedono al Comando della nostra Polizia Locale di verificare prima la partenza la regolarità dei mezzi messi a disposizione delle agenzie di trasporto e di viaggio che forniscono questa tipologia di servizi – afferma l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – si tratta di un impegno fondamentale a cui diamo la massima priorità che vede coinvolti soprattutto il Nucleo Viabilità e Pronto Intervento e quello Antidegrado del Comando, il cui personale ha conseguito una particolare specializzazione in materia. Questi controlli rappresentano un importante elemento di dissuasione per chi non fornisce i mezzi e autisti in regola con i rischi che possono derivare dall’inefficienza dei veicoli e dalle condizioni non ottimali dei relativi conducenti. Un servizio per la tranquillità e la sicurezza di famiglie, docenti e alunni”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

