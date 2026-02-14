Dramma in Versilia: auto in un fosso, muore un 27enne

Un tragico incidente è avvenuto nella notte del 14 febbraio in Versilia. A Massarosa ha perso la vita un 27enne, che era in auto con due persone in via Poggio alle Viti.

Per motivi ancora da chiarire l'auto sarebbe finita fuori strada e sarebbe entrata in un fosso, rimanendo sott'acqua per metà. Il 27enne era alla guida e non ce l'ha fatta. Assieme a lui un ragazzo e una ragazza, fratello e sorella: uno di loro avrebbe chiesto aiuto a una casa vicina, sembra che il fratello abbia salvato la vita alla sorella rianimandola.

Presenti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e la polizia stradale. Si cerca di capire come si avvenuto l'incidente.