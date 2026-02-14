Nuovo progetto a Cascina per la rigenerazione urbana e commerciale

Economia e Lavoro Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico “Spazi Cascina. Associazioni al Centro”. L’iniziativa prevede l’apertura e la riattivazione di fondi sfitti in Corso Matteotti, che torneranno a essere spazi vivi, accessibili alla comunità grazie a un calendario di attività culturali e sociali costruito insieme al tessuto associativo cittadino. Dal 17 febbraio al 31 maggio ci saranno 14 associazioni, che hanno lavorato con il Comune da luglio alla definizione di un fitto programma di appuntamenti, ad animare gli spazi con iniziative pensate per riportare persone, relazioni e opportunità nel cuore della città.

“È un progetto nato da un lavoro intenso degli uffici comunali e da una collaborazione con cittadini, tecnici e associazioni – sottolineano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura e al commercio Bice Del Giudice –: abbiamo riaperto porte rimaste chiuse e avviato gli interventi necessari per restituire questi luoghi alla comunità. Girare le chiavi ed entrare in quei fondi è stato uno dei momenti più emozionanti di questi anni di mandato. È un primo passo importante verso la Cascina che vogliamo, piena di vitalità, opportunità e di partecipazione”.

Il progetto è finanziato grazie alla partecipazione a un bando della Regione Toscana a sostegno della rigenerazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale e prevede un intervento di manutenzione ordinaria e pulizia straordinaria, oltre alla copertura dei costi delle utenze, sostenuti dal Comune in compartecipazione con la Regione Toscana. Alla manifestazione di interesse rivolta ai proprietari dei fondi hanno aderito tre soggetti, poi diventati due perché uno degli immobili nel frattempo è stato affittato; i fondi coinvolti nel progetto sono quindi tre, e in questi giorni sono state avviate le attività preliminari per renderli pronti all’uso.

Fonte: Comune di Cascina

Notizie correlate

Pisa
Economia e Lavoro
14 Gennaio 2026
Francesca Bufalini, presidente ConfSport Confcommercio Pisa

ConfSport Confcommercio Pisa: i progetti per il 2026

Iniziative sviluppate con il coinvolgimento di attività e associazioni sportive del territorio e incontri formativi dedicati alle principali novità e adempimenti di interesse per le realtà del settore. Con l'inizio [...]

Cascina
Economia e Lavoro
19 Settembre 2025

Parte il Punto Digitale Facile nel Coop.fi di Cascina

I Punti Digitale Facile arrivano anche nei Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana da oggi il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie prende il via nel superstore di Cascina (Via del Fosso Vecchio, Navacchio), dove il punto [...]

Pisa
Economia e Lavoro
24 Febbraio 2025

Leader dell'Innovazione 2025, nella top 130 tanta toscana: c'è anche Sammontana e Piaggio

In Italia, l'innovazione è fortemente legata al concetto di Made in Italy, che rappresenta l'eccellenza in vari settori. La conferma di questa forza emerge dalla ricerca 'Leader dell'Innovazione 2025', stilata [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

torna a inizio pagina