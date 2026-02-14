Nuovo progetto a Cascina per la rigenerazione urbana e commerciale

Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico “Spazi Cascina. Associazioni al Centro”. L’iniziativa prevede l’apertura e la riattivazione di fondi sfitti in Corso Matteotti, che torneranno a essere spazi vivi, accessibili alla comunità grazie a un calendario di attività culturali e sociali costruito insieme al tessuto associativo cittadino. Dal 17 febbraio al 31 maggio ci saranno 14 associazioni, che hanno lavorato con il Comune da luglio alla definizione di un fitto programma di appuntamenti, ad animare gli spazi con iniziative pensate per riportare persone, relazioni e opportunità nel cuore della città.

“È un progetto nato da un lavoro intenso degli uffici comunali e da una collaborazione con cittadini, tecnici e associazioni – sottolineano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura e al commercio Bice Del Giudice –: abbiamo riaperto porte rimaste chiuse e avviato gli interventi necessari per restituire questi luoghi alla comunità. Girare le chiavi ed entrare in quei fondi è stato uno dei momenti più emozionanti di questi anni di mandato. È un primo passo importante verso la Cascina che vogliamo, piena di vitalità, opportunità e di partecipazione”.

Il progetto è finanziato grazie alla partecipazione a un bando della Regione Toscana a sostegno della rigenerazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale e prevede un intervento di manutenzione ordinaria e pulizia straordinaria, oltre alla copertura dei costi delle utenze, sostenuti dal Comune in compartecipazione con la Regione Toscana. Alla manifestazione di interesse rivolta ai proprietari dei fondi hanno aderito tre soggetti, poi diventati due perché uno degli immobili nel frattempo è stato affittato; i fondi coinvolti nel progetto sono quindi tre, e in questi giorni sono state avviate le attività preliminari per renderli pronti all’uso.

