È stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Kevin Muharremi, il giovane 26enne ucciso all'alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte. L'uomo, connazionale della vittima, è stato fermato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della Polizia Stradale. Muharremi sarebbe stato colpito da diversi spari mentre si trovava in auto a Montecalvoli, probabilmente mentre rientrava dopo una serata. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, subito dopo l'omicidio erano state raccolte le testimonianze sul posto e analizzate le telecamere di videosorveglianza. In base a questi elementi, gli investigatori avevano già individuato il sospetto, noto probabilmente alla vittima, e avevano diffuso le generalità a tutte le forze di polizia, segnalando un uomo di nazionalità albanese a bordo di una Range Rover grigia. Con il passare delle ore è stato presumibilmente possibile risalire anche al numero di targa del veicolo, intercettato poi dalle pattuglie della Polizia Stradale.

Le indagini, coordinate dai Carabinieri, sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica e il movente del delitto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche una lite avvenuta poco prima dei fatti, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

Chi è la vittima

La vittima è Kevin Muharremi, 26 anni, di origine albanese e residente a Fucecchio, dove lavorava in un autolavaggio-officina. Il giovane sarebbe stato colpito da diversi spari mentre si trovava in auto a Montecalvoli, probabilmente mentre rientrava dopo una serata. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Notizie correlate